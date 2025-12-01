Marché de Noël et concert Wickerschwihr
Marché de Noël et concert Wickerschwihr samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël et concert
Grand Rue Wickerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 18:30:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Profitez d’un concert au sein de l’église, puis réchauffez vos coeurs en partageant un moment dans ce marché de noël à taille humaine.
Comme chaque année, Cecilia’s Swing chante Christmas, à travers un répertoire musical des quatres coins du monde!
Puis sur la place de la mairie et dans la salle des fêtes, profitez d’un petit marché de Noël à taille humaine. 0 .
Grand Rue Wickerschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 21 mairie@wickerschwihr.fr
English :
Enjoy a concert in the church, then warm your hearts by sharing a moment in this human-sized Christmas market.
German :
Genießen Sie ein Konzert in der Kirche und erwärmen Sie anschließend Ihre Herzen, indem Sie einen Moment auf diesem überschaubaren Weihnachtsmarkt teilen.
Italiano :
Godetevi un concerto nella chiesa, poi riscaldate i vostri cuori condividendo un momento in questo mercatino di Natale a misura d’uomo.
Espanol :
Disfrute de un concierto en la iglesia y, a continuación, caliente sus corazones compartiendo un momento en este mercado navideño a escala humana.
L’événement Marché de Noël et concert Wickerschwihr a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme de Colmar