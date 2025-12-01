Marché de Noël et crèche vivante Sainte-Pexine
Marché de Noël et crèche vivante Sainte-Pexine dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël et crèche vivante
La Chapelle St Brice Sainte-Pexine Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 12:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Marché de Noël et crèche vivante
Marché de Noël à partir de 12h
Vente de crêpes, vin chaud, soupe de butternut à consommer sur place ou à emporter
Crèche vivante, représentation à 15h30 et 18h .
La Chapelle St Brice Sainte-Pexine 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 20 24 61
English :
Christmas market and nativity scene
German :
Weihnachtsmarkt und lebende Krippe
Italiano :
Mercatino di Natale e presepe
Espanol :
Mercado navideño y belén
L’événement Marché de Noël et crèche vivante Sainte-Pexine a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud