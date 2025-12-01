Marché de Noël et crèche vivante Sainte-Pexine

Marché de Noël et crèche vivante Sainte-Pexine dimanche 21 décembre 2025.

Marché de Noël et crèche vivante

La Chapelle St Brice Sainte-Pexine Vendée

Marché de Noël à partir de 12h
Vente de crêpes, vin chaud, soupe de butternut à consommer sur place ou à emporter
Crèche vivante, représentation à 15h30 et 18h   .

La Chapelle St Brice Sainte-Pexine 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 20 24 61 

English :

Christmas market and nativity scene

German :

Weihnachtsmarkt und lebende Krippe

Italiano :

Mercatino di Natale e presepe

Espanol :

Mercado navideño y belén

