Marché de Noël et crèche vivante

La Chapelle St Brice Sainte-Pexine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 12:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël et crèche vivante

Marché de Noël à partir de 12h

Vente de crêpes, vin chaud, soupe de butternut à consommer sur place ou à emporter

Crèche vivante, représentation à 15h30 et 18h .

La Chapelle St Brice Sainte-Pexine 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 20 24 61

English :

Christmas market and nativity scene

German :

Weihnachtsmarkt und lebende Krippe

Italiano :

Mercatino di Natale e presepe

Espanol :

Mercado navideño y belén

L’événement Marché de Noël et crèche vivante Sainte-Pexine a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud