Marché de Noël et de la gastronomie La Bégude-de-Mazenc
Marché de Noël et de la gastronomie La Bégude-de-Mazenc samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël et de la gastronomie
Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 21:30:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Feux d’artifice le samedi à 19h30 offert par le Comité des Fêtes
.
Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 49 74 comitedesfeteslabegude@yahoo.com
English :
Fireworks on Saturday at 7.30pm, courtesy of the Comité des Fêtes
German :
Feuerwerk am Samstag um 19:30 Uhr, angeboten vom Festkomitee
Italiano :
Fuochi d’artificio sabato alle 19.30 per gentile concessione del Comité des Fêtes
Espanol :
Fuegos artificiales el sábado a las 19.30 h por cortesía del Comité de Fiestas
L’événement Marché de Noël et de la gastronomie La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux