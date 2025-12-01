Marché de Noël et de la gastronomie

Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : – –

Date :

2025-12-13 14:00:00

2025-12-13 21:30:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Feux d’artifice le samedi à 19h30 offert par le Comité des Fêtes

.

Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 49 74 comitedesfeteslabegude@yahoo.com

English :

Fireworks on Saturday at 7.30pm, courtesy of the Comité des Fêtes

German :

Feuerwerk am Samstag um 19:30 Uhr, angeboten vom Festkomitee

Italiano :

Fuochi d’artificio sabato alle 19.30 per gentile concessione del Comité des Fêtes

Espanol :

Fuegos artificiales el sábado a las 19.30 h por cortesía del Comité de Fiestas

L'événement Marché de Noël et de la gastronomie La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux