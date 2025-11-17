Marché de Noël et de la gastronomie La Bégude-de-Mazenc
Marché de Noël et de la gastronomie La Bégude-de-Mazenc samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël et de la gastronomie
Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc Drôme
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Profitez de votre week-end au marché de Noël et de la gastronomie. Feux d’artifice le samedi à 19h30.
Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 49 74 comitedesfeteslabegude@yahoo.com
English :
Enjoy your weekend at the Christmas and gastronomy market. Fireworks on Saturday at 7.30pm.
German :
Genießen Sie Ihr Wochenende auf dem Weihnachts- und Gastronomiemarkt. Feuerwerk am Samstag um 19:30 Uhr.
Italiano :
Approfittate del vostro weekend al mercato natalizio e gastronomico. Fuochi d’artificio sabato alle 19.30.
Espanol :
Aproveche al máximo el fin de semana en el mercado navideño y gastronómico. Fuegos artificiales el sábado a las 19.30 h.
