Marché de Noël et de la gastronomie La Bégude-de-Mazenc

Marché de Noël et de la gastronomie

Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc Drôme

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Profitez de votre week-end au marché de Noël et de la gastronomie. Feux d’artifice le samedi à 19h30.

Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 49 74 comitedesfeteslabegude@yahoo.com

English :

Enjoy your weekend at the Christmas and gastronomy market. Fireworks on Saturday at 7.30pm.

German :

Genießen Sie Ihr Wochenende auf dem Weihnachts- und Gastronomiemarkt. Feuerwerk am Samstag um 19:30 Uhr.

Italiano :

Approfittate del vostro weekend al mercato natalizio e gastronomico. Fuochi d’artificio sabato alle 19.30.

Espanol :

Aproveche al máximo el fin de semana en el mercado navideño y gastronómico. Fuegos artificiales el sábado a las 19.30 h.

