Marché de Noël et de l’artisanat Tosse

Marché de Noël et de l’artisanat Tosse dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël et de l’artisanat

Salle de Maremne Tosse Landes

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Les petites mains de l’atelier Fée Main se sont activées dans la joie et la bonne humeur pour vous proposer des cadeaux originaux à déposer aux pieds du sapin. Venez retrouver tous ces présents au marché de Noël Salle de Maremne !

Venez retrouver tous ces présents artisanaux au marché de Noël Salle de Maremne couture (sacs, pochettes, chouchou, etc ……) bijoux, peinture sur verre ou sur porcelaine, déco de Noël etc ….

Vous pourrez aussi vous restaurer gâteaux, gaufres, quiches, boissons chaudes et fraîches. .

Salle de Maremne Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 00 56 feemaintosse@yahoo.com

English : Marché de Noël et de l’artisanat

The little hands of the Fée Main workshop have been busy creating original gifts for your Christmas tree. Come and discover all these gifts at the Salle de Maremne Christmas market.

German : Marché de Noël et de l’artisanat

Die kleinen Hände des Ateliers Fée Main haben sich mit Freude und guter Laune daran gemacht, Ihnen originelle Geschenke zu machen, die Sie unter den Weihnachtsbaum legen können. Alle diese Geschenke finden Sie auf dem Weihnachtsmarkt Salle de Maremne.

Italiano :

Le piccole mani del laboratorio Fée Main si sono date da fare per creare regali originali per il vostro albero di Natale. Venite a vedere tutti questi regali al mercatino di Natale della Salle de Maremne!

Espanol : Marché de Noël et de l’artisanat

Las manitas del taller Fée Main han estado muy ocupadas creando originales regalos para tu árbol de Navidad. Ven y encuentra todos estos regalos en el mercado navideño de la Salle de Maremne.

