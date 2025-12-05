Marché de Noël et Défilé aux lampions Saint-Germain-des-Prés
Marché de Noël et Défilé aux lampions Saint-Germain-des-Prés vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël et Défilé aux lampions
Rue de la Garenne Saint-Germain-des-Prés Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
La magie de Noël s’installe à Saint-Germain-des-Prés, avec l’Association Pour les Enfants ! Profitez d’un moment convivial sur le marché de noël, suivi d’une tombola et d’un défilé aux lampions féérique, dès la tombée de la nuit !
Rue de la Garenne Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 72 09 ape45220@outlook.fr
English :
The magic of Christmas comes to Saint-Germain-des-Prés, with the Association Pour les Enfants! Enjoy a convivial moment at the Christmas market, followed by a tombola and an enchanting lantern parade, starting at dusk!
German :
Der Zauber der Weihnacht hält Einzug in Saint-Germain-des-Prés, mit der Association Pour les Enfants! Genießen Sie einen gemütlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt, gefolgt von einer Tombola und einem märchenhaften Laternenumzug bei Einbruch der Dunkelheit!
Italiano :
La magia del Natale arriva a Saint-Germain-des-Prés, con l’Associazione Pour les Enfants! Godetevi un momento di convivialità al mercatino di Natale, seguito da una tombola e da una magica sfilata di lanterne non appena cala la notte!
Espanol :
La magia de la Navidad llega a Saint-Germain-des-Prés de la mano de la Association Pour les Enfants Disfrute de un momento de convivencia en el mercado navideño, seguido de una tómbola y un mágico desfile de linternas en cuanto caiga la noche
