Marché de Noël et Défilé aux lampions Saint-Germain-des-Prés

Marché de Noël et Défilé aux lampions

Rue de la Garenne Saint-Germain-des-Prés Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

La magie de Noël s’installe à Saint-Germain-des-Prés, avec l’Association Pour les Enfants ! Profitez d’un moment convivial sur le marché de noël, suivi d’une tombola et d’un défilé aux lampions féérique, dès la tombée de la nuit !

Rue de la Garenne Saint-Germain-des-Prés 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 72 09 ape45220@outlook.fr

English :

The magic of Christmas comes to Saint-Germain-des-Prés, with the Association Pour les Enfants! Enjoy a convivial moment at the Christmas market, followed by a tombola and an enchanting lantern parade, starting at dusk!

German :

Der Zauber der Weihnacht hält Einzug in Saint-Germain-des-Prés, mit der Association Pour les Enfants! Genießen Sie einen gemütlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt, gefolgt von einer Tombola und einem märchenhaften Laternenumzug bei Einbruch der Dunkelheit!

Italiano :

La magia del Natale arriva a Saint-Germain-des-Prés, con l’Associazione Pour les Enfants! Godetevi un momento di convivialità al mercatino di Natale, seguito da una tombola e da una magica sfilata di lanterne non appena cala la notte!

Espanol :

La magia de la Navidad llega a Saint-Germain-des-Prés de la mano de la Association Pour les Enfants Disfrute de un momento de convivencia en el mercado navideño, seguido de una tómbola y un mágico desfile de linternas en cuanto caiga la noche

