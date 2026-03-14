Marché de Noël et défilé de tracteurs

Avenue Gambetta Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Marché d’artisans locaux, vin chaud, crêpes…, et le spectaculaire défilé de tracteurs illuminés.

Marché d’artisans locaux, vin chaud, crêpes…, et le spectaculaire défilé de tracteurs illuminés. .

Avenue Gambetta Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 79 51 40

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English : Marché de Noël et défilé de tracteurs

Local craft market, mulled wine, crêpes…, and the spectacular illuminated tractor parade.

L’événement Marché de Noël et défilé de tracteurs Excideuil a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère