Marché de Noël et défilé de tracteurs Excideuil
Marché de Noël et défilé de tracteurs Excideuil samedi 5 décembre 2026.
Marché de Noël et défilé de tracteurs
Avenue Gambetta Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Marché d’artisans locaux, vin chaud, crêpes…, et le spectaculaire défilé de tracteurs illuminés.
Marché d’artisans locaux, vin chaud, crêpes…, et le spectaculaire défilé de tracteurs illuminés. .
Avenue Gambetta Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 79 51 40
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English : Marché de Noël et défilé de tracteurs
Local craft market, mulled wine, crêpes…, and the spectacular illuminated tractor parade.
L’événement Marché de Noël et défilé de tracteurs Excideuil a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère