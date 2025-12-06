Marché de Noël et des produteurs Vexin-sur-Epte
Marché de Noël et des produteurs
Salle de sport d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
2025-12-06
Le comité des fêtes d’Écos vous donne rendez-vous pour son traditionnel marché de Noël, accompagné du marché des producteurs de Vexin-sur-Epte. .
Salle de sport d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 15 34 70 58
