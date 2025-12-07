Marché de Noël et exposition photos et peintures à l’église St Martin de Cailly Cailly Patrimoine Vivant Cailly

Marché de Noël et exposition photos et peintures à l’église St Martin de Cailly

Cailly Patrimoine Vivant 4 Route de Buchy Cailly Seine-Maritime

Dimanche 7 décembre

L’association Cailly, Patrimoine Vivant organise son Marché de Noël au sein de l’église du village.

Venez rencontrer des artisans et créateurs locaux, découvrir leurs idées cadeaux et partager un moment chaleureux à l’approche des fêtes.

En complément, une exposition de photographies et de tableaux présentera les œuvres d’artistes aux univers variés.

Ce rendez-vous sera également l’occasion de visiter l’église et d’en apprécier l’architecture dans une ambiance festive.

Au programme

Marché de Noël avec artisans et créateurs

Exposition photo et peinture (thèmes libres)

Visite libre de l’église

Atmosphère conviviale et esprit de Noël

Date Dimanche 7 décembre

Lieu Église de Cailly

Horaires de 10h à 18h .

Cailly Patrimoine Vivant 4 Route de Buchy Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 53 61 43

