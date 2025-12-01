MARCHÉ DE NOEL ET FESTIVITÉS DIVERSES Saiguède

MARCHÉ DE NOEL ET FESTIVITÉS DIVERSES Saiguède samedi 13 décembre 2025.

PLACE DU VILLAGE ESPLANADE Saiguède Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Marché de Noel ,feu d’artifice à 18 h.
Marché de Noel et nombreuses animations ouvertes à tous. Ballade en calèche. clôture de la journée par un feu d’artifice à 18 h.   .

PLACE DU VILLAGE ESPLANADE Saiguède 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 68 74 

English :

Christmas market, fireworks at 6 p.m.

German :

Weihnachtsmarkt ,Feuerwerk um 18 Uhr.

Italiano :

Mercatino di Natale, fuochi d’artificio alle 18.00.

Espanol :

Mercado navideño, fuegos artificiales a las 18.00 h.

