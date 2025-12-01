MARCHÉ DE NOEL ET FESTIVITÉS DIVERSES Saiguède
MARCHÉ DE NOEL ET FESTIVITÉS DIVERSES Saiguède samedi 13 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOEL ET FESTIVITÉS DIVERSES
PLACE DU VILLAGE ESPLANADE Saiguède Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noel ,feu d’artifice à 18 h.
Marché de Noel et nombreuses animations ouvertes à tous. Ballade en calèche. clôture de la journée par un feu d’artifice à 18 h. .
PLACE DU VILLAGE ESPLANADE Saiguède 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 68 74
English :
Christmas market, fireworks at 6 p.m.
German :
Weihnachtsmarkt ,Feuerwerk um 18 Uhr.
Italiano :
Mercatino di Natale, fuochi d’artificio alle 18.00.
Espanol :
Mercado navideño, fuegos artificiales a las 18.00 h.
L’événement MARCHÉ DE NOEL ET FESTIVITÉS DIVERSES Saiguède a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE