Marché de Noël et feu d’artifice à Campénéac

Place de l’église Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Noël approche, fête religieuse ou célébration païenne, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver lors du traditionnel marché de Noël.

– Les associations locales proposent de nombreuses animations, des repas à emporter, huîtres à déguster, galettes-saucisses, bar, chocolat de l’abbaye, sans oublier la visite du Père Noël.

– Plus de 25 artisans locaux seront présents avec leurs créations et produits locaux, parfaits pour vos cadeaux et tables de fête.

– Concours du meilleur dessert au chocolat déposez votre création au restaurant A L’Orée de la Forêt avant 16h30. Un jury récompensera le dessert gagnant !

– Des échassiers animeront le marché, puis la journée se clôturera en beauté par un spectacle de cracheurs de feu à 19h30 suivi d’un feu d’artifice.

Venez nombreux partager la magie de Noël et faire vos emplettes dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

Place de l’église Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 40 39

L’événement Marché de Noël et feu d’artifice à Campénéac Campénéac a été mis à jour le 2025-11-18 par CRT Bretagne_