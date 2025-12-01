Marché de Noël et feu d’artifice à Campénéac Campénéac
Place de l'église Campénéac Morbihan
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Noël approche, fête religieuse ou célébration païenne, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver lors du traditionnel marché de Noël.
– Les associations locales proposent de nombreuses animations, des repas à emporter, huîtres à déguster, galettes-saucisses, bar, chocolat de l’abbaye, sans oublier la visite du Père Noël.
– Plus de 25 artisans locaux seront présents avec leurs créations et produits locaux, parfaits pour vos cadeaux et tables de fête.
– Concours du meilleur dessert au chocolat déposez votre création au restaurant A L’Orée de la Forêt avant 16h30. Un jury récompensera le dessert gagnant !
– Des échassiers animeront le marché, puis la journée se clôturera en beauté par un spectacle de cracheurs de feu à 19h30 suivi d’un feu d’artifice.
Venez nombreux partager la magie de Noël et faire vos emplettes dans une ambiance chaleureuse et festive ! .
