Marché de Noël et feu d’artifice

Place de l’ancienne gare Coudrecieux Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Découvrez de nombreux créateurs, artisans et producteurs locaux, régalez-vous avec la restauration sur place, profitez de la buvette et laissez les plus petits rêver lors d’un tour en poney.

Créateurs, artisans, producteurs

Restauration sur place

Buvette vin chaud

Tour poney calèche

Arrivée du Père Noël à 16h45

Chants des enfants à 18h

Feu d’artifice offert par le comité des fêtes et la mairie.

Ambiance conviviale, lumières scintillantes et douce odeur de Noël.

Organisé par l’association des parent d’élèves de l’école de Coudrecieux. .

Place de l’ancienne gare Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire ape.noisetiers@laposte.net

English :

Discover numerous local creators, craftsmen and producers, enjoy on-site catering and refreshments, and let the little ones dream on a pony ride.

German :

Entdecken Sie zahlreiche Designer, Kunsthandwerker und lokale Produzenten, schlemmen Sie bei der Verpflegung vor Ort, nutzen Sie den Getränkestand und lassen Sie die Kleinsten bei einem Ponyreiten träumen.

Italiano :

Scoprite una serie di designer, artigiani e produttori locali, godetevi il catering e i rinfreschi in loco e lasciate che i più piccoli sognino con un giro sul pony.

Espanol :

Descubra un sinfín de diseñadores, artesanos y productores locales, disfrute de catering y refrescos in situ y deje soñar a los más pequeños con un paseo en poni.

L’événement Marché de Noël et feu d’artifice Coudrecieux a été mis à jour le 2025-11-14 par Pays Perche Sarthois