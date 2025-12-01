Marché de Noël et feu d’artifice Coudrecieux
Marché de Noël et feu d’artifice Coudrecieux vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël et feu d’artifice
Place de l’ancienne gare Coudrecieux Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Découvrez de nombreux créateurs, artisans et producteurs locaux, régalez-vous avec la restauration sur place, profitez de la buvette et laissez les plus petits rêver lors d’un tour en poney.
Créateurs, artisans, producteurs
Restauration sur place
Buvette vin chaud
Tour poney calèche
Arrivée du Père Noël à 16h45
Chants des enfants à 18h
Feu d’artifice offert par le comité des fêtes et la mairie.
Ambiance conviviale, lumières scintillantes et douce odeur de Noël.
Organisé par l’association des parent d’élèves de l’école de Coudrecieux. .
Place de l’ancienne gare Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire ape.noisetiers@laposte.net
English :
Discover numerous local creators, craftsmen and producers, enjoy on-site catering and refreshments, and let the little ones dream on a pony ride.
German :
Entdecken Sie zahlreiche Designer, Kunsthandwerker und lokale Produzenten, schlemmen Sie bei der Verpflegung vor Ort, nutzen Sie den Getränkestand und lassen Sie die Kleinsten bei einem Ponyreiten träumen.
Italiano :
Scoprite una serie di designer, artigiani e produttori locali, godetevi il catering e i rinfreschi in loco e lasciate che i più piccoli sognino con un giro sul pony.
Espanol :
Descubra un sinfín de diseñadores, artesanos y productores locales, disfrute de catering y refrescos in situ y deje soñar a los más pequeños con un paseo en poni.
L’événement Marché de Noël et feu d’artifice Coudrecieux a été mis à jour le 2025-11-14 par Pays Perche Sarthois