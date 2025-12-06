Marché de Noël et Feu D’artifice du Père Noël

Salle polyvalente Flaujagues Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Beau marché de Noël avec 25 exposants sélectionnés, dégustations de vin, animations pour tous. Dans la salle polyvalente et sous chapiteaux chauffés atténuants. Samedi soirée Garbure. Dimanche apéritif huitres/saucisse/vin blanc à partir de 11h. Dimanche après-midi arrivée surprise du Père Noël pour son feu d’artifice sur la Dordogne ! .

Salle polyvalente Flaujagues 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 43 44 comitefetesflaujagues@gmail.com

English : Marché de Noël et Feu D’artifice du Père Noël

L’événement Marché de Noël et Feu D’artifice du Père Noël Flaujagues a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Castillon-Pujols