Marché de Noël et Feu D’artifice du Père Noël Flaujagues
Marché de Noël et Feu D’artifice du Père Noël Flaujagues samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël et Feu D’artifice du Père Noël
Salle polyvalente Flaujagues Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Beau marché de Noël avec 25 exposants sélectionnés, dégustations de vin, animations pour tous. Dans la salle polyvalente et sous chapiteaux chauffés atténuants. Samedi soirée Garbure. Dimanche apéritif huitres/saucisse/vin blanc à partir de 11h. Dimanche après-midi arrivée surprise du Père Noël pour son feu d’artifice sur la Dordogne ! .
Salle polyvalente Flaujagues 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 43 44 comitefetesflaujagues@gmail.com
English : Marché de Noël et Feu D’artifice du Père Noël
L’événement Marché de Noël et Feu D’artifice du Père Noël Flaujagues a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Castillon-Pujols