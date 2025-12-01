Marché de Noel et feu d’artifice

Javron-les-Chapelles Mayenne

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Javron-les-chapelles fête Noel !

Nombreux exposants, chalets en bois, restauration et feu d’artifice à 18h30 .

Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 6 65 06 92 01 association.contact53@gmail.com

English :

Javron-les-chapelles celebrates Christmas!

German :

Javron-les-chapelles feiert Weihnachten!

Italiano :

Javron-les-chapelles festeggia il Natale!

Espanol :

¡Javron-les-chapelles celebra la Navidad!

L’événement Marché de Noel et feu d’artifice Javron-les-Chapelles a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs