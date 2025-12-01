Marché de Noel et feu d’artifice Javron-les-Chapelles
Marché de Noel et feu d’artifice Javron-les-Chapelles samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noel et feu d’artifice
Javron-les-Chapelles Mayenne
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Javron-les-chapelles fête Noel !
Nombreux exposants, chalets en bois, restauration et feu d’artifice à 18h30 .
Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 6 65 06 92 01 association.contact53@gmail.com
English :
Javron-les-chapelles celebrates Christmas!
German :
Javron-les-chapelles feiert Weihnachten!
Italiano :
Javron-les-chapelles festeggia il Natale!
Espanol :
¡Javron-les-chapelles celebra la Navidad!
