Marché de Noël et feu d’artifice Place du Champ de Foire Plabennec

Place du Champ de Foire Champ de Foire Plabennec Finistère

Organisé par la Ville de Plabennec, en partenariat avec les associations locales et l’Association des Commerçants et Artisans de Plabennec (ACAP).

Au programme vente de cadeaux, restauration, animations pour petits et grands, concerts et un feu d’artifice à 18h30, qui précédera l’arrivée du Père Noël. Les visiteurs pourront également assister à un défilé de tracteurs décorés, organisé par les Jeunes Agriculteurs.

L’ACAP proposera des activités complémentaires à la salle Marcel Bouguen Bumper cars et structure gonflable seront accessibles le samedi 13 et le dimanche 14 décembre, de 14h à 18h. Un moment convivial pour profiter pleinement de la magie de Noël à Plabennec. .

