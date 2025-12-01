MARCHÉ DE NOËL ET FOIRE AU GRAS

Céret Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

De 9h00 à 17h00 Marché de Noël et Foire au gras et volailles festives avec des stands de producteurs et de créateurs-artisans

Plus d’informations entrée gratuite

Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 19 00 41

English :

From 9.00 am to 5.00 pm ? Christmas Market and Festive Fat and Poultry Fair with producer and designer stands

Further information: free admission

German :

Von 9.00 bis 17.00 Uhr ? Weihnachtsmarkt und Foire au gras und Festtagsgeflügel mit Ständen von Produzenten und Kunsthandwerkern

Weitere Informationen: Freier Eintritt

Italiano :

Dalle 9.00 alle 17.00 ? Mercatino di Natale e Fiera del grasso e del pollame con bancarelle di produttori e artigiani creativi

Ulteriori informazioni: ingresso gratuito

Espanol :

De 9.00 a 17.00 h ? Mercado de Navidad y Feria Festiva del Gordo y la Gallina con puestos de productores y artesanos creativos

Más información: entrada gratuita

