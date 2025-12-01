MARCHÉ DE NOËL ET FOIRE AU GRAS Céret
MARCHÉ DE NOËL ET FOIRE AU GRAS Céret dimanche 21 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL ET FOIRE AU GRAS
Céret Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
De 9h00 à 17h00 Marché de Noël et Foire au gras et volailles festives avec des stands de producteurs et de créateurs-artisans
Plus d’informations entrée gratuite
Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 28 19 00 41
English :
From 9.00 am to 5.00 pm ? Christmas Market and Festive Fat and Poultry Fair with producer and designer stands
Further information: free admission
German :
Von 9.00 bis 17.00 Uhr ? Weihnachtsmarkt und Foire au gras und Festtagsgeflügel mit Ständen von Produzenten und Kunsthandwerkern
Weitere Informationen: Freier Eintritt
Italiano :
Dalle 9.00 alle 17.00 ? Mercatino di Natale e Fiera del grasso e del pollame con bancarelle di produttori e artigiani creativi
Ulteriori informazioni: ingresso gratuito
Espanol :
De 9.00 a 17.00 h ? Mercado de Navidad y Feria Festiva del Gordo y la Gallina con puestos de productores y artesanos creativos
Más información: entrada gratuita
