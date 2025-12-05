Marché de Noël et Foire aux santons Châteaurenard

Marché de Noël et Foire aux santons

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. Place des Allées Marcel Jullian, centre ville, salle de l’Espace Culturel et Festif Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Marché de Noël Chalets avec des exposants venus de toute la France.

31ème édition du Marché de Noël et Foire aux santons.

Piste de luge de 26 mètres, manèges, bodegas…



3 jours de féérie et de magie, une centaine d’exposants d’exception pour faire plaisir et se faire plaisir, la Maison du Père Noël pour éblouir petits et grands, la foire aux santons, l’une des plus belles traditions provençales, et le célèbre feu d’artifice…



Vendredi 5 Décembre

14h Club de lecture sur le thème de Noël médiathèque.

de 15h à 20h foire aux santons salle de l’Etoile, ferme pédagogique salle du Rialto, village de Noël allées Marcel Jullian.

16h à 18h maison du Père Noël place de la République.

18h Crèche vivante départ de la Mairie.

18h30 Lancement des illuminations et inauguration du marché de Noël allées Marcel Jullian.

18h30 à 20h30 Bodega des jeunes et borne à selfies bodega el Castillo.



Samedi 6 Décembre

10h à 12h Atelier do it yourself à partir de 8 ans médiathèque.

10h à 18h Village à l’ancienne centre ancien (arbre à vœux, maison des années 50, dégustation et vente de brioche dans le four banal, exposition de crèches, des 13 desserts. Visites guidées à 14h et à 16h rdv devant le restaurant la poivrière).

10h à 19h foire aux santons salle de l’Etoile village des Ape (associations des parents d’élèves).

10h à 20h Ferme pédagogique salle du Rialto.

10h à 22h (près de 160 stands et chalets d’artisanat, de gourmandises, de décoration…) Village de Noël allées Marcel Jullian, les Echoppes de Noël centre-ville.

10h30 à 12h30 et de 15h à 19h La Maison du Père Noël, borne selfies.

A 17h Déambulation avec le père Noël place de la République.

10h30 Film de Noël cinéma le Rex.

11h15 et 14h Parade de Mr & Mme Hiver (départ du Rialto vers le centre-ville).

14h à 17h ateliers créatifs pour enfants salle de l’Etoile, bal SWING av L.agrange.

19h Défilé de véhicules lumineux centre-ville.

20h Feu d’artifice.



Dimanche 7 Décembre

de 8h à 18h Marché dominical centre-ville

de 10h à 18h village des Ape foire aux santons salle de l’Etoile, village de Noël allées Marcel Jullian, ferme pédagogique salle du Rialto, village à l’ancienne centre ancien (Visites guidées à 14h et à 16h rdv devant la Poivrière)

10h30 à 12h30 et de 15h à 18h La Maison du Père Noël, borne selfies.

A 15h30 Déambulation avec le père Noël place de la République.

11h30 et 14h Parade musicale Cartoon show (départ du Rialto vers le centre-ville)

14h à 17h Ateliers créatifs pour enfants salle de l’Etoile.



Durant tout le marché de Noël, les bodégas de Noël

– Bienvenida vendredi 5 déc 18h à Ih30, samedi 6 déc 17h à Ih30, dimanche 7 déc 11h à 21h.

– El Castillo vendredi 5 déc 18h à 20h30 (bodega des jeunes) et 22h à 2h, samedi 6 déc 19h à 2h.

– Joselito vendredi 5 déc 18h à 2h, samedi 6 déc 18h à 2h, dimanche 7 déc 12h à I8h. .

Place des Allées Marcel Jullian, centre ville, salle de l’Espace Culturel et Festif Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 35

English :

Christmas market Chalets with exhibitors from all over France.

German :

Weihnachtsmarkt: Hütten mit Ausstellern aus ganz Frankreich.

Italiano :

Mercatino di Natale: Chalet con espositori provenienti da tutta la Francia.

Espanol :

Mercado de Navidad: Chalets con expositores de toda Francia.

