Marché de Noël et foire Saint Nicolas à Villaines la Juhel Villaines-la-Juhel

Marché de Noël et foire Saint Nicolas à Villaines la Juhel

Rue Jules Doitteau Villaines-la-Juhel Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Rendez-vous ce 6 décembre à Villaines-la-Juhel pour participer à l’événement annuel de fin d’année la St Nicolas !

Retrouvez la traditionnelle Saint-Nicolas qui se déroule dans les rues de la ville.

De nombreux commerçants sont attendus (musique, linge de maison, alimentation, vêtements, chaussures…). Le marché de Noël se tiendra dans la salle polyvalente où vous pourrez rencontrer et découvrir les nombreux producteurs locaux.

Moultes animations viendront ponctuer la journée maquillage, course de chevaux à roulettes, spectacle de marionnettes, défilé avec lampions, allumage du feu Saint Nicolas, promenade avec l’âne, déambulation de Saint-Nicolas et du père fouettard.

Comme chaque année, les manèges seront présents ! .

Rue Jules Doitteau Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire christele.poussier@mairie-villaines-la-juhel.fr

English :

Join us this December 6th in Villaines-la-Juhel for the annual end-of-year event: St Nicolas!

German :

Am 6. Dezember findet in Villaines-la-Juhel das jährliche Ereignis zum Jahresende statt: der Nikolaustag!

Italiano :

Unitevi a noi a Villaines-la-Juhel il 6 dicembre per l’evento annuale di fine anno: la Giornata di San Nicola!

Espanol :

Únase a nosotros en Villaines-la-Juhel el 6 de diciembre para el acontecimiento anual de fin de año: ¡el día de San Nicolás!

