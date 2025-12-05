Marché de Noël et grand défilé de Saint-Nicolas Place Victor Zaffagni Herserange

Marché de Noël et grand défilé de Saint-Nicolas

Place Victor Zaffagni 120 rue de Paris Herserange Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Marché de Noël chalets installés sur la place de la mairie.

Vendredi 5 décembre, ouverture du marché à partir de 18h00 et apéro musical offert.

Samedi 6 décembre, ouverture du marché à partir de 17h00. Concert de chants traditionnels italiens Les Voix de l’Est à l’église Notre Dame de Senelle (rue de Paris) à 18h00. Spectacle pyrotechnique à 20h30.

Dimanche 7 décembre, ouverture du marché à partir de 11h00 et grand défilé de Saint-Nicolas, en partenariat avec la commune de Morfontaine, à partir de 14h30.Tout public

+33 3 82 26 06 26

English :

Christmas market: chalets set up in the town hall square.

Friday, December 5, market opens at 6:00 p.m. with a musical aperitif.

Saturday, December 6, market opens at 5pm. Concert of traditional Italian songs by Les Voix de l’Est at Notre Dame de Senelle church (rue de Paris) at 6pm. Fireworks show at 8.30pm.

Sunday December 7, market opening from 11:00am and grand Saint-Nicolas parade, in partnership with the commune of Morfontaine, from 2:30pm.

German :

Weihnachtsmarkt: Chalets werden auf dem Rathausplatz aufgestellt.

Freitag, 5. Dezember, Eröffnung des Marktes ab 18.00 Uhr und kostenloser musikalischer Aperitif.

Samstag, 6. Dezember, Eröffnung des Marktes ab 17.00 Uhr. Konzert mit traditionellen italienischen Gesängen Les Voix de l’Est in der Kirche Notre Dame de Senelle (rue de Paris) um 18.00 Uhr. Pyrotechnisches Spektakel um 20:30 Uhr.

Sonntag, 7. Dezember: Markteröffnung ab 11.00 Uhr und großer Nikolausumzug, in Partnerschaft mit der Gemeinde Morfontaine, ab 14.30 Uhr.

Italiano :

Mercatino di Natale: bancarelle allestite nella piazza del municipio.

Venerdì 5 dicembre, il mercatino apre alle 18.00 con un aperitivo musicale.

Sabato 6 dicembre, apertura del mercatino alle ore 17.00. Concerto di canzoni tradizionali italiane di Les Voix de l’Est presso la chiesa di Notre Dame de Senelle (rue de Paris) alle 18.00. Spettacolo pirotecnico alle 20.30.

Domenica 7 dicembre, il mercato apre alle 11.00 e alle 14.30 si terrà la grande parata di Saint-Nicolas, in collaborazione con la città di Morfontaine.

Espanol :

Mercado de Navidad: puestos instalados en la plaza del ayuntamiento.

Viernes 5 de diciembre, apertura del mercado a las 18.00 h con aperitivo musical.

Sábado 6 de diciembre, apertura del mercado a las 17.00 h. Concierto de canciones tradicionales italianas a cargo de Les Voix de l’Est en la iglesia Notre Dame de Senelle (rue de Paris) a las 18.00 h. Espectáculo de fuegos artificiales a las 20.30 h. Castillo de fuegos artificiales a las 20.30 h.

El domingo 7 de diciembre, apertura del mercado a las 11.00 h y gran desfile de San Nicolás, en colaboración con el municipio de Morfontaine, a partir de las 14.30 h.

L’événement Marché de Noël et grand défilé de Saint-Nicolas Herserange a été mis à jour le 2025-10-29 par OT DU GRAND LONGWY