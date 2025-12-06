Marché de Noël et grande parade d’Elbeuf Elbeuf

Marché de Noël et grande parade d’Elbeuf

3 Rue Pierre Brossolette Elbeuf Seine-Maritime

Elbeuf célèbre la magie des fêtes avec son marché de Noël installé rue Pierre-Brossolette, réunissant créateurs, gourmandises, maison du Père Noël, maquillage pour enfants et même un espace luge. Toute la journée, les visiteurs pourront profiter d’animations conviviales, comme une borne à selfies et de nombreuses idées cadeaux artisanales. Des balades en calèche avec le Père Noël seront proposées le matin place de la Libération puis l’après-midi rue des Martyrs. La journée se clôturera par une grande parade de Noël dès 17h30, un défilé festif et lumineux qui animera le cœur de la ville. .

