Marché de Noël et inauguration Cave à Plum’ La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Marché de Noël et inauguration Cave à Plum’

La Pommeraye 2 bis Les Pouets Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Plongez dans la magie du Marché de Noël de Plumejeau, distributeur de boissons implanté à la Pommeraye dans le Maine-et-Loire.

Vous pourrez découvrir des coffrets cadeaux de spiritueux, vins, bières et douceurs artisanales.

Tout le week-end, concert, dégustations, huîtres, rillauds, food truck et animations pour petits et grands animeront le site.

L’événement sera marqué par l’inauguration de la nouvelle cave dédiée aux particuliers le vendredi. .

La Pommeraye 2 bis Les Pouets Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 58 84 46 contact@lacaveaplum.fr

