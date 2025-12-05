Marché de Noël et inauguration Cave à Plum’ La Pommeraye Mauges-sur-Loire
Marché de Noël et inauguration Cave à Plum’ La Pommeraye Mauges-sur-Loire vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël et inauguration Cave à Plum’
La Pommeraye 2 bis Les Pouets Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Plongez dans la magie du Marché de Noël de Plumejeau, distributeur de boissons implanté à la Pommeraye dans le Maine-et-Loire.
Vous pourrez découvrir des coffrets cadeaux de spiritueux, vins, bières et douceurs artisanales.
Tout le week-end, concert, dégustations, huîtres, rillauds, food truck et animations pour petits et grands animeront le site.
L’événement sera marqué par l’inauguration de la nouvelle cave dédiée aux particuliers le vendredi. .
La Pommeraye 2 bis Les Pouets Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 58 84 46 contact@lacaveaplum.fr
