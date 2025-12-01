Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël et jeux d’hiver & variés Place du cinéma et salle des fêtes Barèges mardi 23 décembre 2025.

Place du cinéma et salle des fêtes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2025-12-30 20:00:00

2025-12-23

Tous les mardis.
Offert par le Père Noël de Barèges.   .

Place du cinéma et salle des fêtes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

English :

Every Tuesday.

German :

Jeden Dienstag.

Italiano :

Ogni martedì.

Espanol :

Todos los martes.

