Marché de Noël et jeux d’hiver & variés Place du cinéma et salle des fêtes Barèges

Marché de Noël et jeux d’hiver & variés

Place du cinéma et salle des fêtes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-30 20:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Tous les mardis.

Offert par le Père Noël de Barèges. .

Place du cinéma et salle des fêtes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Tuesday.

German :

Jeden Dienstag.

Italiano :

Ogni martedì.

Espanol :

Todos los martes.

L’événement Marché de Noël et jeux d’hiver & variés Barèges a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65