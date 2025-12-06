Marché de Noël et marche aux flambeaux à Niederhausbergen Niederhausbergen

Marché de Noël et marche aux flambeaux à Niederhausbergen

Allée des Terres du Sud Niederhausbergen Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Rendez-vous au coeur de la féérie de Noël avec ce marché des artisans du village. Ne manquez pas la marche contée au flambeau (déambulation libre, départs toutes les 15 minutes, rue de la Sitelle, entre 17h et 18h30). 0 .

Allée des Terres du Sud Niederhausbergen 67207 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 56 20 00

