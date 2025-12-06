Marché de noël et portes ouvertes de l’associatin Ehpad’Equus

Lieu-dit Fargues Saint-Vincent-de-Pertignas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de noël et portes ouvertes par l’association Ehpad’Equus.

Ventes de créations, cadeaux et décorations pour le soin des animaux.

Buvette sur place .

Lieu-dit Fargues Saint-Vincent-de-Pertignas 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 70 09 40 ehpadequus@gmail.com

English : Marché de noël et portes ouvertes de l’associatin Ehpad’Equus

German : Marché de noël et portes ouvertes de l’associatin Ehpad’Equus

Italiano :

Espanol : Marché de noël et portes ouvertes de l’associatin Ehpad’Equus

L’événement Marché de noël et portes ouvertes de l’associatin Ehpad’Equus Saint-Vincent-de-Pertignas a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Castillon-Pujols