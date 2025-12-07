Marché de Noël et raclette party Marseille 7e Arrondissement

Marché de Noël et raclette party

Dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 16h. Place Saint Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Journée conviviale et gourmande pour la 3è édition de Street Raclette !

Cette initiative est collectivement portée par Marseille Centre, les commerces et artisans du quartier Sainte et la Mairie des 1/7e.

Une occasion parfaite pour préparer les fêtes de fin d’année tout en découvrant des produits locaux et artisanaux dans une ambiance chaleureuse.



Un marché tout à fait spécial vous attend place Saint-Victor. Entièrement consacré à Noël (J-18 !), il vous permettra de trouver des idées de cadeaux et de bons repas. Et pour vous revigorer, raclette party à partager ! .

Place Saint Victor Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 54 10 contact1-7@marseille.fr

English :

A convivial, gourmet day for the 3rd edition of Street Raclette!

A perfect opportunity to prepare for the festive season, while discovering local and artisanal products in a warm and friendly atmosphere.

