Marché de Noël et rando Excideuil
Marché de Noël et rando Excideuil samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël et rando
Place Jean Chavoix Excideuil Dordogne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Exposants, producteurs, artisans, fête foraine, vin chaud, restauration sur place.
18h parade de tracteurs illuminés.
18h rando nocturne trail, marche ou VTT (8/ 12/ 22/ 30 km) organisée par FeelOut, inscription 8€ avec soupe et crêpe à l’arrivée
Dim
Calèche du Père Noël
10h rando
Exposants, producteurs, artisans, fête foraine, vin chaud, restauration sur place.
18h parade de tracteurs illuminés.
18h rando nocturne trail, marche ou VTT (8/ 12/ 22/ 30 km) organisée par FeelOut 06 86 31 58 37 inscription 8€ avec soupe et crêpe à l’arrivée.
Dimanche
Calèche du Père Noël.
10h rando nocturne trail, marche ou VTT (8/ 12/ 22/ 30 km) . .
Place Jean Chavoix Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 79 51 40
English : Marché de Noël et rando
Exhibitors, producers, craftsmen.
Entertainment with Santa Claus.
Living nativity scene.
3pm concert at the château with the group Chantons ensemble.
5pm torchlight procession, 6pm illuminated tractor parade.
Catering, food truck, refreshments.
