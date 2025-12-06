Marché de Noël et Randonnée de Noël Sembleçay
Sembleçay Indre
Gratuit
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Marché de Noël de l’association Sembleçay d’hier et d’aujourd’hui de 9h à 18h à la salle des fêtes. Restauration et buvette sur place. Au programme divers exposants, jeux de kermesse (cornhole, chamboule-tout, randonnée de Noël déguisée avec un parcours d’environ 9km (tarif 4 €/personne). Départ de la randonnée à 9h et inscriptions à partir de 8h30.
Renseignements et réservations au 06.59.89.14.94 ou 06.32.31.19.57. .
Sembleçay 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 59 89 14 93
English :
Christmas market and Christmas walk
German :
Weihnachtsmarkt und Weihnachtswanderung
Italiano :
Mercatino di Natale e passeggiata natalizia
Espanol :
Mercado de Navidad y paseo navideño
