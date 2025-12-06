Marché de Noël et Randonnée de Noël

Sembleçay Indre

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché de Noël et randonnée de Noël

Marché de Noël de l’association Sembleçay d’hier et d’aujourd’hui de 9h à 18h à la salle des fêtes. Restauration et buvette sur place. Au programme divers exposants, jeux de kermesse (cornhole, chamboule-tout, randonnée de Noël déguisée avec un parcours d’environ 9km (tarif 4 €/personne). Départ de la randonnée à 9h et inscriptions à partir de 8h30.

Renseignements et réservations au 06.59.89.14.94 ou 06.32.31.19.57. .

Sembleçay 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 59 89 14 93

English :

Christmas market and Christmas walk

German :

Weihnachtsmarkt und Weihnachtswanderung

Italiano :

Mercatino di Natale e passeggiata natalizia

Espanol :

Mercado de Navidad y paseo navideño

