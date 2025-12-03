Marché de Noël et sa Patinoire Sarlat-la-Canéda

Marché de Noël et sa Patinoire

Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-31

2025-12-03

Le marché de Noël de Sarlat vous invite du 3 au 31 Décembre ! Illuminations, décorations, animations, spectacles, marché, patinoires vont animer la ville à l’occasion de cette période enchantée.

Le village de Noël occupera l’ensemble de l’espace de la Grande Rigaudie, avec ses 3 allées !

Les visiteurs, petits et grands pourront glaner de nombreuses idées cadeaux parmi les 70 chalets présents, tous les jours de 10h à 20h et jusqu’à 22h le vendredi et samedi.

Dans une ambiance de senteurs et de saveurs de Noël, les exposants proposeront des produits issus de l’artisanat, des objets de décoration, des idées cadeaux et des produits gourmands à déguster sur place ou à emporter.

Au bas des marches, place du 14 Juillet, c’est un décor de Noël magique que les visiteurs découvriront une nouvelle fois une forêt de sapins, la maison du Père Noël, la boîte aux lettres… .

