Marché de noël et ses animations Sous la halle Saint-Hilaire-du-Harcouët

Marché de noël et ses animations

Sous la halle Place Delaporte Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-13

Venez célébrer la magie de Noël au village de Noël sous la Halle !

Au programme

– Des idées cadeaux pour tous maroquinerie, décoration, objets en bois personnalisés, créations en couture, bougies, savons, parfums naturels et bien plus encore !

– Des saveurs à découvrir et à offrir spécialités à base de miel, de pomme, de la charcuterie, des spiritueux, des confiseries, des tisanes, et des douceurs ensoleillées de La Réunion.

– Une pause gourmande réchauffez-vous avec des boissons chaudes et des gâteaux maison.

Rendez-vous sous la Halle pour un moment festif, chaleureux et rempli de surprises.

A la salle des fêtes, venez passer un moment en famille et/ou entre amis à la patinoire artificielle et autour d’atelier créatif !

Découvrez les illuminations de la ville du 05 décembre au 18 janvier. .

Sous la halle Place Delaporte Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

