Marché de Noël et Téléthon route de Toul Boulaincourt
Marché de Noël et Téléthon route de Toul Boulaincourt vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël et Téléthon
route de Toul Salle des fêtes Boulaincourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
Marché de Noël Téléthon
Cette année encore, nous vous donnons rendez-vous pour vous proposer nos créations artisanales au profit du Téléthon.
On compte sur vous.
Venez nombreux
Collecte de piles usagéesTout public
0 .
route de Toul Salle des fêtes Boulaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 35 35 10 41
English :
Christmas market Telethon
Once again this year, we’re delighted to invite you to take part in our Christmas market to raise funds for the Telethon.
We’re counting on you.
We look forward to seeing you!
Used battery collection
German :
Weihnachtsmarkt Telethon
Auch in diesem Jahr treffen wir uns mit Ihnen, um Ihnen unsere handgefertigten Kreationen zugunsten des Telethon anzubieten.
Wir zählen auf Sie.
Kommen Sie zahlreich
Sammlung von Altbatterien
Italiano :
Mercatino di Natale Telethon
Anche quest’anno vi aspettiamo al nostro mercatino di Natale, dove venderemo i nostri prodotti artigianali a favore di Telethon.
Contiamo su di voi.
Venite tutti, venite uno
Raccolta di pile usate
Espanol :
Mercadillo de Navidad Teletón
Un año más, te esperamos en nuestro mercadillo navideño, donde venderemos nuestras manualidades a beneficio del Telemaratón.
Contamos contigo.
Venid todos
Recogida de pilas usadas
L’événement Marché de Noël et Téléthon Boulaincourt a été mis à jour le 2025-11-10 par OT MIRECOURT