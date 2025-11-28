Marché de Noël et Téléthon route de Toul Boulaincourt

Marché de Noël et Téléthon

route de Toul Salle des fêtes Boulaincourt Vosges

Gratuit

Gratuit

Vendredi Samedi 2025-11-28 18:30:00

2025-11-28 21:00:00

2025-11-28 2025-11-29

Marché de Noël Téléthon

Cette année encore, nous vous donnons rendez-vous pour vous proposer nos créations artisanales au profit du Téléthon.

On compte sur vous.

Venez nombreux

Collecte de piles usagéesTout public

route de Toul Salle des fêtes Boulaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 35 35 10 41

English :

Christmas market Telethon

Once again this year, we’re delighted to invite you to take part in our Christmas market to raise funds for the Telethon.

We’re counting on you.

We look forward to seeing you!

Used battery collection

German :

Weihnachtsmarkt Telethon

Auch in diesem Jahr treffen wir uns mit Ihnen, um Ihnen unsere handgefertigten Kreationen zugunsten des Telethon anzubieten.

Wir zählen auf Sie.

Kommen Sie zahlreich

Sammlung von Altbatterien

Italiano :

Mercatino di Natale Telethon

Anche quest’anno vi aspettiamo al nostro mercatino di Natale, dove venderemo i nostri prodotti artigianali a favore di Telethon.

Contiamo su di voi.

Venite tutti, venite uno

Raccolta di pile usate

Espanol :

Mercadillo de Navidad Teletón

Un año más, te esperamos en nuestro mercadillo navideño, donde venderemos nuestras manualidades a beneficio del Telemaratón.

Contamos contigo.

Venid todos

Recogida de pilas usadas

