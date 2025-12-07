MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON

Corneilhan Hérault

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Ambiance festive et solidaire ! Le Marché de Noël s’associe cette année au Téléthon pour une journée placé sous le signe du partage et de la convivialité.

La ville de Corneilhan vous invite à célébrer les fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse, avec son grand Marché de Noël.

Au programme artisans et producteurs locaux, idées cadeaux, gourmandises de saison.

De nombreuses activités solidaires ponctueront également cette journée ventes au profit du Téléthon.

Un rendez-vous incontournable pour vivre la magie de Noël tout en soutenant une belle cause ! .

Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64

English :

A festive and supportive atmosphere! This year, the Christmas Market is joining forces with the Telethon for a day of sharing and conviviality.

German :

Festliche und solidarische Stimmung! Der Weihnachtsmarkt schließt sich dieses Jahr dem Telethon an, um einen Tag unter dem Zeichen des Teilens und der Geselligkeit zu verbringen.

Italiano :

Un’atmosfera festosa e solidale! Quest’anno il Mercatino di Natale si unisce a Telethon per una giornata di condivisione e convivialità.

Espanol :

¡Un ambiente festivo y solidario! Este año, el Mercado de Navidad se une al Telemaratón para una jornada de intercambio y convivencia.

