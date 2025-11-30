Marché de noël et Téléthon Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron

Marché de noël et Téléthon Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron dimanche 30 novembre 2025.

Marché de noël et Téléthon

Rue de la Libération Place du marché Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Flânez au cœur de la magie de Noël sur la place du marché ! Trouvailles artisanales, idées cadeaux et stands solidaires une partie des ventes est reversée au Téléthon. Le marché est suivi d’un spectacle musical pour les enfants à 17h30.

Rue de la Libération Place du marché Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

English : Christmas market and Telethon

Stroll through the magic of Christmas in the market square! Craft finds, gift ideas and solidarity stands: a portion of sales is donated to the Telethon. The market is followed by a musical show for children at 5:30pm.

German : Weihnachtsmarkt und Telethon

Schlendern Sie auf dem Marktplatz durch den Weihnachtszauber! Handwerkliche Trouvaillen, Geschenkideen und solidarische Stände: Ein Teil der Verkäufe geht an den Telethon. Im Anschluss an den Markt findet um 17:30 Uhr eine musikalische Darbietung für Kinder statt.

Italiano :

Passeggiate nella magia del Natale nella piazza del mercato! Potrete acquistare una selezione di oggetti di artigianato, idee regalo e bancarelle di beneficenza, con parte del ricavato destinato a Telethon. Il mercatino è seguito da uno spettacolo musicale per bambini alle 17.30.

Espanol : Mercado navideño y Teletón

Pasee por la magia de la Navidad en la plaza del mercado Podrá comprar una selección de artesanía, ideas para regalos y puestos benéficos, parte de cuyos beneficios se destinarán al Telemaratón. Tras el mercado, a las 17.30 h, habrá un espectáculo musical para niños.

