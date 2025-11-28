Marché de Noël et vente de sapins Bragny-sur-Saône Bragny-sur-Saône

Marché de Noël et vente de sapins

Bragny-sur-Saône 26 Rue de Montée Bragny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

Date(s) :

2025-11-28

L’Association des Parents d’Élèves a le plaisir de vous inviter à participer à son Marché de Noël et à sa vente de sapins le 28 Novembre 2025 à partir de 17h. Au programme distribution des sapins précommandés, stands d’artisanat, buvette et petite restauration et visite du Père Noël !

Tous les bénéfices seront reversés à l’école de Bragny-sur-Saône pour financer des projets pédagogiques et des sorties scolaires.

Commandez votre sapin dès maintenant pour être sûr d’avoir le vôtre ! .

Bragny-sur-Saône 26 Rue de Montée Bragny-sur-Saône 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 90 14 30 Lpbragnotins@gmail.com

English : Marché de Noël et vente de sapins

German : Marché de Noël et vente de sapins

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël et vente de sapins Bragny-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-27 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III