Marché de Noël et Vide-Jouets à St-Martin-Lacaussade Saint-Martin-Lacaussade

Marché de Noël et Vide-Jouets à St-Martin-Lacaussade

2 Route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Venez profiter d’un bon moment au marché de Noël et Vide-jouet organisé par le Comité des Fêtes de St-Martin-Lacaussade, le 16 novembre 2025 !

Situé à la salle Jacques Narbonne, il y aura des artisans-créateurs et, pour les enfants, une structure gonflable et maquillage offert par le Comité. Vous pourrez vous restaurer sur place.

Pour le Vide-Jouet réception et installation des exposants dès 8h. .

2 Route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 07 84 comitefetes.st.martin.lacaussade@gmail.com

