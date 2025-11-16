Marché de Noël et Vide-Jouets à St-Martin-Lacaussade Saint-Martin-Lacaussade
2 Route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade Gironde
Venez profiter d’un bon moment au marché de Noël et Vide-jouet organisé par le Comité des Fêtes de St-Martin-Lacaussade, le 16 novembre 2025 !
Situé à la salle Jacques Narbonne, il y aura des artisans-créateurs et, pour les enfants, une structure gonflable et maquillage offert par le Comité. Vous pourrez vous restaurer sur place.
Pour le Vide-Jouet réception et installation des exposants dès 8h. .
2 Route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 07 84 comitefetes.st.martin.lacaussade@gmail.com
