Marché de Noël Résidence Saint-François Étais-la-Sauvin
Marché de Noël Résidence Saint-François Étais-la-Sauvin samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Résidence Saint-François 8 Rue Solférino Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Vente de sapins, produits du terroir décorations et Artisanat, vin et chocolat chaud, café, crêpes, gaufres et autres douceurs sur place… Tombola, passage du Père-Noël, nombreux exposants .
Résidence Saint-François 8 Rue Solférino Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 31 63 93 animation@gaia-saintfrancois.fr
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2025-11-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !