Marché de Noël Étel

Sous La Criée Étel Morbihan

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Marché de noël sous la criée d’Etel.

Petite restauration sur place crêpes, galettes, vin chaud & bar.

Photo avec le Père Noel.

Organisation Anim’Etel. .

Sous La Criée Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 31 87

English : Marché de Noël

