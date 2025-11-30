Marché de Noël Étel
Marché de Noël Étel dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Sous La Criée Étel Morbihan
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Marché de noël sous la criée d’Etel.
Petite restauration sur place crêpes, galettes, vin chaud & bar.
Photo avec le Père Noel.
Organisation Anim’Etel. .
Sous La Criée Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 31 87
