Marché de Noël Etoile-sur-Rhône Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône

Marché de Noël Etoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Une cinquantaine d’exposant sera présent pour notre marché de Noël. Sur place vous pourrez profiter de la venue du père noël.

Buvette et restauration sur place

Domaine des Clévos 390 route des Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 contact@mairie-etoilesurrhone.fr

English :

Around fifty exhibitors will be present for our Christmas market. Santa Claus will be on hand to welcome you.

Refreshments and snacks on site

German :

Rund 50 Aussteller werden an unserem Weihnachtsmarkt teilnehmen. Vor Ort können Sie von der Ankunft des Weihnachtsmanns profitieren.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Circa cinquanta espositori saranno presenti per il nostro mercatino di Natale. Babbo Natale sarà a disposizione per darvi il benvenuto.

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

Alrededor de cincuenta expositores estarán presentes en nuestro mercado navideño. Papá Noel estará presente para darle la bienvenida.

Refrigerios y tentempiés in situ

L’événement Marché de Noël Etoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-11-14 par Valence Romans Tourisme