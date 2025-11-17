Marché de Noël Etoile-sur-Rhône Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône
Domaine des Clévos 390 route des Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Une cinquantaine d’exposant sera présent pour notre marché de Noël. Sur place vous pourrez profiter de la venue du père noël.
Buvette et restauration sur place
Domaine des Clévos 390 route des Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 69 50 contact@mairie-etoilesurrhone.fr
English :
Around fifty exhibitors will be present for our Christmas market. Santa Claus will be on hand to welcome you.
Refreshments and snacks on site
German :
Rund 50 Aussteller werden an unserem Weihnachtsmarkt teilnehmen. Vor Ort können Sie von der Ankunft des Weihnachtsmanns profitieren.
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Circa cinquanta espositori saranno presenti per il nostro mercatino di Natale. Babbo Natale sarà a disposizione per darvi il benvenuto.
Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol :
Alrededor de cincuenta expositores estarán presentes en nuestro mercado navideño. Papá Noel estará presente para darle la bienvenida.
Refrigerios y tentempiés in situ
