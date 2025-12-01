Marché de Noël Salle Jacques Brel Étrépagny

Marché de Noël Salle Jacques Brel Étrépagny samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle Jacques Brel Rue Turgot Étrépagny Eure

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

Au programme

– De nombreux exposants,

– Présence d’une maquilleuse,

– Présence des mascottes,

– Tour en calèche,

– Présence du Père Noël,

– De nombreuses animations,

– De 18h à 20h concert du groupe Oryzon Gisors.

Restauration possible sur place avec les food trucks Le Bar’Bu et Les Normandiens Savoyards. .

Salle Jacques Brel Rue Turgot Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 69 42 33 90 cdf.etrepagny@outlook.fr

