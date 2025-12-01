Marché de Noël Salle Jacques Brel Étrépagny
Marché de Noël Salle Jacques Brel Étrépagny samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Jacques Brel Rue Turgot Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Au programme
– De nombreux exposants,
– Présence d’une maquilleuse,
– Présence des mascottes,
– Tour en calèche,
– Présence du Père Noël,
– De nombreuses animations,
– De 18h à 20h concert du groupe Oryzon Gisors.
Restauration possible sur place avec les food trucks Le Bar’Bu et Les Normandiens Savoyards. .
Salle Jacques Brel Rue Turgot Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 69 42 33 90 cdf.etrepagny@outlook.fr
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Étrépagny a été mis à jour le 2025-09-24 par Vexin Normand Tourisme