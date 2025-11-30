Marché de Noël Étroussat

Marché de Noël

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Marché de Noël avec artisans, créateurs, gourmandises et maquillage enfants. Venue du Père Noël. Buvette et restauration sur place. Vente de bière au profit du lavoir communal. Organisé par la municipalité et les Minis Nous.

Centre socioculturel Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 36 49 03 fcl.03_140@yahoo.com

English :

Christmas market with artisans, designers, delicacies and face painting for children. Santa Claus will be present. Refreshments and snacks on site. Sale of beer to benefit the communal wash-house. Organized by the municipality and Les Minis Nous.

German :

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern, Designern, Leckereien und Kinderschminken. Ankunft des Weihnachtsmanns. Getränke und Speisen vor Ort. Bierverkauf zu Gunsten des Gemeindewaschhauses. Organisiert von der Gemeinde und den Minis Nous.

Italiano :

Mercatino di Natale con artigiani, stilisti, prelibatezze e face painting per i bambini. Sarà presente anche Babbo Natale. Rinfreschi e cibo in loco. Vendita di birra a favore del lavatoio comunale. Organizzato dal Comune e da Les Minis Nous.

Espanol :

Mercado navideño con artesanos, diseñadores, delicatessen y pintacaras para los niños. Papá Noel estará presente. Refrescos y comida in situ. Venta de cerveza a beneficio del lavadero municipal. Organizado por el ayuntamiento y Les Minis Nous.

