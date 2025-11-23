MARCHÉ DE NOËL Le Village Eup
MARCHÉ DE NOËL Le Village Eup dimanche 23 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Le Village CENTRE DU VILLAGE Eup Haute-Garonne
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Pleins d’idées cadeaux pour vos fêtes de fin d’année mais pas que …
Présence du Père Noël; artisans, buvette & restauration.
Organisé par le comité des fêtes de Eup. .
Le Village CENTRE DU VILLAGE Eup 31440 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.eup@gmail.com
English :
Lots of gift ideas for the festive season, but not only?
Santa Claus, craftsmen, refreshments & food.
German :
Viele Geschenkideen für Ihr Weihnachtsfest, aber nicht nur das?
Der Weihnachtsmann ist anwesend, es gibt Kunsthandwerker, Getränke und Essen.
Italiano :
Tante idee regalo per le festività, ma non solo?
Babbo Natale, artigiani, rinfreschi e cibo.
Espanol :
Muchas ideas de regalos para estas fiestas, pero no sólo..
Papá Noel, artesanos, refrescos y comida.
L’événement MARCHÉ DE NOËL Eup a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE