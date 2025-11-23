Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARCHÉ DE NOËL Le Village Eup

MARCHÉ DE NOËL Le Village Eup dimanche 23 novembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL

Le Village CENTRE DU VILLAGE Eup Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :
2025-11-23

Pleins d’idées cadeaux pour vos fêtes de fin d’année mais pas que …
Présence du Père Noël; artisans, buvette & restauration.
Organisé par le comité des fêtes de Eup.   .

Le Village CENTRE DU VILLAGE Eup 31440 Haute-Garonne Occitanie   comitedesfetes.eup@gmail.com

English :

Lots of gift ideas for the festive season, but not only?
Santa Claus, craftsmen, refreshments & food.

German :

Viele Geschenkideen für Ihr Weihnachtsfest, aber nicht nur das?
Der Weihnachtsmann ist anwesend, es gibt Kunsthandwerker, Getränke und Essen.

Italiano :

Tante idee regalo per le festività, ma non solo?
Babbo Natale, artigiani, rinfreschi e cibo.

Espanol :

Muchas ideas de regalos para estas fiestas, pero no sólo..
Papá Noel, artesanos, refrescos y comida.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Eup a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE