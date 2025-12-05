Marché de Noël

Salle de fêtes Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : 2025-12-05

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05



2025-12-05

Artisans , créateurs, exposants, food truck seront présents pour un moment magique

Nous aurons la chance d’avoir le Père Noël parmi nous mais aussi une luge de 14 M pour amuser petits et grands

La bonne humeur et le vin chaud seront aussi de la partie

Tombola enfants et adultes.

La country nous fera le plaisir d’être présente également. .

Salle de fêtes Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.beausoleil79@hotmail.com

Marché de Noël

Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Exireuil a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Haut Val De Sèvre