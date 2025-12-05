Marché de Noël Exireuil
Marché de Noël Exireuil vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle de fêtes Exireuil Deux-Sèvres
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Artisans , créateurs, exposants, food truck seront présents pour un moment magique
Nous aurons la chance d’avoir le Père Noël parmi nous mais aussi une luge de 14 M pour amuser petits et grands
La bonne humeur et le vin chaud seront aussi de la partie
Tombola enfants et adultes.
La country nous fera le plaisir d’être présente également. .
Salle de fêtes Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ape.beausoleil79@hotmail.com
