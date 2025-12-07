Marché de Noël Salle polyvalente Eybouleuf

Marché de Noël

Salle polyvalente Le bourg Eybouleuf Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Venez vivre la magie de Noël à Eybouleuf !

Une journée festive et chaleureuse vous attend avec la présence d’artisans, créateurs et producteurs locaux.

Restauration sur place Foodtrucks Huîtres Fromages Pain Vin chaud Chocolat chaud…

Venue exceptionnelle du Père Noël

De 15h à 17h30 Pensez à apporter vos appareils pour une photo souvenir inoubliable !

Ambiance festive et conviviale pour petits et grands

Idées cadeaux, produits du terroir, décorations artisanales… Le rendez-vous incontournable des fêtes !

Artisans & commerçants

Il reste encore des places disponibles à l’extérieur !

Tous les professionnels issus de l’artisanat sont les bienvenus. Inscriptions auprès de la mairie au 05 55 09 72 35.

Appel aux dons de pommes !

Dans le cadre d’une animation de pressage de pommes sur place, toute personne souhaitant faire don de ses pommes est chaleureusement invitée .

Salle polyvalente Le bourg Eybouleuf 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 72 35 mairie.eybouleuf@wanadoo.fr

L'événement Marché de Noël Eybouleuf a été mis à jour le 2025-10-30 par SPL Terres de Limousin