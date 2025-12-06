Marché de Noël Place des Frères Roche Eyguières

Marché de Noël

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 20h. Place des Frères Roche Place Thiers Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Les 6 et 7 décembre, laissez-vous emporter par la magie de notre marché de Noël ! Artisans et créateurs locaux seront au rendez-vous pour vous présenter leurs réalisations originales bijoux, céramiques, bougies, lampes, gourmandises au miel et bien d’autres merveilles. Côté saveurs, vous pourrez savourer des spécialités comme des pâtisseries japonaises, du vin chaud, une sélection de vins et spiritueux, ainsi que des produits bio tels que tapenades et crèmes de légumes. Un moment festif et chaleureux, idéal pour dénicher des cadeaux uniques et profiter pleinement de l’ambiance de Noël ! .

Place des Frères Roche Place Thiers Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 88 00 communication@mairie-eyguieres.fr

English :

Local craftsmen and designers will be on hand to present their original creations

German :

Lokale Kunsthandwerker und Designer sind anwesend, um Ihnen ihre originellen Werke zu präsentieren

Italiano :

Artigiani e designer locali saranno a disposizione per mostrare le loro creazioni originali

Espanol :

Artesanos y diseñadores locales expondrán sus originales creaciones

L’événement Marché de Noël Eyguières a été mis à jour le 2025-11-18 par Provence Tourisme