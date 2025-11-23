Marché de Noël Fagnières
Marché de Noël Fagnières dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle André Gallois Fagnières Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Tout public
Marché de Noël à la salle André Gallois. .
Salle André Gallois Fagnières 51510 Marne Grand Est
English : Marché de Noël
