Marché de Noël Faïencier Centre ville Sarreguemines

Marché de Noël Faïencier

Centre ville Centre Ville Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Lundi 2025-11-21 11:00:00

fin : 2025-12-31 17:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31

Chaque fin d’année, Sarreguemines se pare de son manteau de lumière et de magie.

Le marché de Noël prendra place au coeur de la ville et offrira aux chalands et visiteurs une parenthèse enchantée. Une trentaine de chalets en bois, des décorations dans un thème faïencier, un grand manège en sapin illuminé, des concerts, des douceurs à boire et à déguster.

Visiter le marché de Noël de Sarreguemines, c’est plonger dans un décor chaleureux lumières dorées, odeurs gourmandes, musique douce, artisanat authentique. C’est aussi l’occasion de soutenir les talents et producteurs de la région, de s’offrir quelque chose d’unique, mais surtout de vivre l’esprit de Noël dans une atmosphère familiale et festive.

Animations et convivialité seront également de la partie sur quelques dates bien connues comme le grand défilé de la Saint-Nicolas ou encore la Fête des Lumières de la Sainte-Lucie.

Pour les enfants, vous pourrez compter sur la présence de la roulotte de Macadam Théâtre et leurs marionnettes, la maison du Père Noël ou encore d’animations aux Musées.

Les marchés éphémères du Carré Louvain permettront également des moments de rencontre avec de nombreux producteurs locaux qui partageront le meilleur de leur savoir-faire.

Prolongation ! certains chalets du continueront de vous accueillir jusqu'au 31 décembre.

Centre ville Centre Ville Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

Every year-end, Sarreguemines is decked out in a mantle of light and magic.

The Christmas market will take place in the heart of the town, offering shoppers and visitors an enchanted interlude. Around thirty wooden chalets, earthenware-themed decorations, a large illuminated merry-go-round, concerts and sweets to drink and taste.

A visit to the Sarreguemines Christmas market is a chance to immerse yourself in the warmth of golden lights, gourmet smells, soft music and authentic crafts. It’s also an opportunity to support the region’s talents and producers, to treat yourself to something unique, but above all to experience the spirit of Christmas in a festive, family atmosphere.

There will also be plenty of fun and entertainment on a number of well-known dates, such as the St. Nicholas Parade and the Saint Lucia Festival of Lights.

For children, you can look forward to the Macadam Théâtre gypsy caravan and puppets, Santa’s house, and entertainment at the Museums.

The ephemeral markets in the Carré Louvain will also provide an opportunity to meet many local producers who will be sharing the best of their know-how.

Some of the Carré Louvain chalets will continue to welcome you until December 31.

German :

Jedes Jahr zum Jahresende hüllt sich Sarreguemines in einen Mantel aus Licht und Magie.

Der Weihnachtsmarkt nimmt seinen Platz im Herzen der Stadt ein und bietet den Einkäufern und Besuchern eine zauberhafte Auszeit. Rund dreißig Holzhütten, Dekorationen im Fayence-Stil, ein großes Karussell aus beleuchteten Tannenbäumen, Konzerte, Süßigkeiten zum Trinken und Probieren.

Ein Besuch des Weihnachtsmarkts in Sarreguemines bedeutet, in eine warme Umgebung einzutauchen: goldene Lichter, leckere Gerüche, sanfte Musik, authentisches Kunsthandwerk. Es ist auch eine Gelegenheit, die Talente und Produzenten der Region zu unterstützen, sich etwas Einzigartiges zu gönnen, aber vor allem, den Geist der Weihnacht in einer familiären und festlichen Atmosphäre zu erleben.

Unterhaltung und Geselligkeit werden auch an einigen bekannten Terminen geboten, wie dem großen Nikolausumzug oder dem Lichterfest der Heiligen Lucia.

Für die Kinder gibt es den Planwagen des Macadam Théâtre mit seinen Marionetten, das Haus des Weihnachtsmanns oder auch Animationen in den Museen.

Die vergänglichen Märkte im Carré Louvain ermöglichen auch Begegnungen mit zahlreichen lokalen Produzenten, die das Beste ihres Könnens mit Ihnen teilen werden.

Verlängerung! Einige Chalets des werden Sie noch bis zum 31. Dezember empfangen.

Italiano :

Ogni fine anno, Sarreguemines si veste di un manto di luce e magia.

Il mercatino di Natale si svolgerà nel cuore della città e offrirà agli acquirenti e ai visitatori una parentesi incantata. Una trentina di chalet in legno, decorazioni a tema terracotta, una grande giostra illuminata per l’albero di Natale, concerti e dolci da bere e assaporare.

Una visita al mercatino di Natale di Sarreguemines è un’occasione per immergersi nel calore dell’arredamento: luci dorate, profumi gastronomici, musica soft e artigianato autentico. È anche un’occasione per sostenere i talenti e i produttori della regione, per regalarsi qualcosa di unico e soprattutto per vivere lo spirito del Natale in un’atmosfera di festa familiare.

Non mancheranno divertimento e intrattenimento in alcuni appuntamenti noti, come la Parata di Saint-Nicolas e il Festival delle Luci di Santa Lucia.

Per i bambini, si può assistere alla carovana del Macadam Théâtre e alle sue marionette, alla casa di Babbo Natale e alle attività dei Musei.

I mercati effimeri del Carré Louvain saranno anche l’occasione per incontrare molti produttori locali che condivideranno il meglio del loro know-how.

Alcuni chalet del Carré Louvain continueranno ad accogliervi fino al 31 dicembre.

Espanol :

Cada fin de año, Sarreguemines se engalana con un manto de luz y magia.

En pleno centro de la ciudad, el mercado navideño ofrece a los compradores y visitantes un paréntesis encantado. Una treintena de chalés de madera, decoraciones temáticas de barro, un gran tiovivo iluminado con un árbol de Navidad, conciertos y dulces para beber y saborear.

Visitar el mercado navideño de Sarreguemines es sumergirse en el calor de la decoración: luces doradas, olores gastronómicos, música suave y auténtica artesanía. También es la ocasión de apoyar a los talentos y productores de la región, de regalarse un capricho único y, sobre todo, de vivir el espíritu de la Navidad en un ambiente festivo y familiar.

También habrá mucha diversión y entretenimiento en varias fechas conocidas, como el desfile de Saint-Nicolas y el Festival de las Luces de Santa Lucía.

A los niños les esperan la caravana del Macadam Théâtre y sus marionetas, la casa de Papá Noel y las actividades de los Museos.

Los mercados efímeros del Carré Louvain también serán la ocasión de conocer a numerosos productores locales que compartirán lo mejor de su saber hacer.

Algunos de los chalets del Carré Louvain seguirán acogiéndole hasta el 31 de diciembre.

L’événement Marché de Noël Faïencier Sarreguemines a été mis à jour le 2025-10-31 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES