Marché de Noël Salle des Verreries Fains-Véel

Marché de Noël

Salle des Verreries 1 Rue Saint Christophe Fains-Véel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Marché de noël artisanal réunissant des exposants qui présentent leurs œuvres tels que livres, bijoux, peintures, décorations de Noël.

Les bénéfices de ce marché de noël seront reverser au Téléthon.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle des Verreries 1 Rue Saint Christophe Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 73 49 92 89

English :

Artisanal Christmas market with exhibitors showing their work in books, jewelry, paintings and Christmas decorations.

Profits from the market will be donated to the Telethon.

Free admission.

German :

Ein Weihnachtsmarkt mit Ausstellern, die ihre Werke wie Bücher, Schmuck, Gemälde und Weihnachtsdekorationen präsentieren.

Der Erlös des Weihnachtsmarktes wird an den Telethon gespendet.

Eintritt frei.

Italiano :

Mercatino natalizio di artigianato con espositori che presentano i loro lavori, tra cui libri, gioielli, dipinti e decorazioni natalizie.

Il ricavato del mercatino sarà devoluto a Telethon.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercado navideño de artesanía con expositores que mostrarán sus obras, incluidos libros, joyas, pinturas y adornos navideños.

Los beneficios del mercado se donarán al Teletón.

Entrada gratuita.

