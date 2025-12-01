MARCHÉ DE NOËL Fanjeaux

MARCHÉ DE NOËL

Place du Marché Fanjeaux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

La magie de Noël ! Cette période de l’année fait rêver les petits comme les grands, l’ambiance est réconfortante et met tout le monde de bonne humeur !

Pour préparer vos cadeaux et passer un bon moment en famille ou entre amis, la MAM Colibri’s vous propose un marché de Noël les 13 et 14 décembre à la salle des fêtes de Fanjeaux.

Les créateurs, artisans et commerçants locaux vous attendent nombreux pour cet événement festif, gourmand et convivial.

Ateliers, stand maquillage, tombola, visite du Père Noël à 10h, 13h, 15h et 16h.

Buvette. Gourmandises.

Place du Marché Fanjeaux 11270 Aude Occitanie +33 6 44 21 54 16

English :

The magic of Christmas! This time of year is a dream come true for young and old alike, with a comforting atmosphere that puts everyone in a good mood!

To help you prepare your presents and spend some quality time with family and friends, MAM Colibri’s is hosting a Christmas market on December 13 and 14 at the Fanjeaux village hall.

Local designers, craftsmen and retailers will be delighted to welcome you to this festive, gourmet and convivial event.

Workshops, face painting, tombola, visit from Santa Claus at 10am, 1pm, 3pm and 4pm.

Refreshments. Sweet treats.

