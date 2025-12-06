Marché de Noël Fauilletais Fauillet
Marché de Noël Fauilletais Fauillet dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël Fauilletais
Fauillet Lot-et-Garonne
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-21
Marché de Noël, nombreux exposants, restauration, animation de Noël….
Marché de Noël
– jeux, jeu gonflable
– vin chaud, buvette
– repas, huitres
– stands locaux
– Père Noël à 14h .
Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 45 87 16
English : Marché de Noël Fauilletais
Christmas market, numerous exhibitors, catering, Christmas entertainment….
