Marché de Noël Fauilletais Fauillet

Marché de Noël Fauilletais

Marché de Noël Fauilletais Fauillet dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël Fauilletais

Fauillet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14 2025-12-21

Marché de Noël, nombreux exposants, restauration, animation de Noël….
Marché de Noël
– jeux, jeu gonflable
– vin chaud, buvette
– repas, huitres
– stands locaux
– Père Noël à 14h   .

Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 45 87 16 

English : Marché de Noël Fauilletais

Christmas market, numerous exhibitors, catering, Christmas entertainment….

L’événement Marché de Noël Fauilletais Fauillet a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Val de Garonne