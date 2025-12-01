Marché de Noël féérique Place Aristide Briand Valréas
Marché de Noël féérique Place Aristide Briand Valréas samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël féérique
Place Aristide Briand Centre-ville Valréas Vaucluse
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-20
Une nouvelle fois, le Marché de Noël féérique de Valréas investit le cœur de ville pour 2 journées festives. De très nombreux exposants, environ 80, s’installeront dans les rues et les places de la vieille ville.
Place Aristide Briand Centre-ville Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr
Once again, the magical Valréas Christmas Market takes over the heart of the town for 2 festive days. Around 80 stallholders will set up shop in the streets and squares of the old town.
