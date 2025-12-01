Marché de Noël fermier Metz

Marché de Noël fermier

Place Saint-Livier Metz

Samedi 2025-12-13 11:30:00

2025-12-13

2025-12-13

Préparez vos fêtes de fin d’année avec des produits festifs locaux !

Rendez-vous Place Saint Livier dans le quartier de Metz Sablon.

Truffes, foie gras, escargots, volailles, charcuterie, viande, légumes de saison, fromages, vins, bières…

Un marché gourmand qui saura vous gâter et vous inspirer !

Près d’une quinzaine de producteurs locaux vont vous faire découvrir leurs produits de qualité. Vous y trouverez à coup sûr vos cadeaux pour agrémenter vos fêtes de fin d’année !Tout public

Place Saint-Livier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 66 12 30 accueil@moselle.chambagri.fr

English :

Prepare your festive season with local products!

Meet us at Place Saint Livier in the Metz Sablon district.

Truffles, foie gras, snails, poultry, charcuterie, meat, seasonal vegetables, cheeses, wines, beers…

A gourmet market to spoil and inspire you!

Nearly fifteen local producers will be on hand to showcase their quality products. You’re sure to find the perfect gifts to brighten up your festive season!

